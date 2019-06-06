Отмечается, что организаторами акции выступили националисты из запрещённой в России организации «Правый сектор». Всего к дому бывшего главы государства пришло около 60 человек, они требуют расследования участия Порошенко в скандале с хищениями в «Укроборонпроме».При этом участники акции заявили, что в случае отсутствия реакции на их требования, они будут проводить бессрочные акции.