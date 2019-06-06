06.06.2019, 19:23
Дом Порошенко под Киевом забросали файерами
ИА «Ореанда-Новости». Дом экс-президента Украины Петра Порошенко в деревне Козин под Киевом забросали файерами, пишет РБК.
Отмечается, что организаторами акции выступили националисты из запрещённой в России организации «Правый сектор». Всего к дому бывшего главы государства пришло около 60 человек, они требуют расследования участия Порошенко в скандале с хищениями в «Укроборонпроме».
При этом участники акции заявили, что в случае отсутствия реакции на их требования, они будут проводить бессрочные акции.
Отмечается, что организаторами акции выступили националисты из запрещённой в России организации «Правый сектор». Всего к дому бывшего главы государства пришло около 60 человек, они требуют расследования участия Порошенко в скандале с хищениями в «Укроборонпроме».
При этом участники акции заявили, что в случае отсутствия реакции на их требования, они будут проводить бессрочные акции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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