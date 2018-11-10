ИА «Ореанда-Новости».

Дональд Трамп критикой ответил главе Франции Эммануилу Макрону на его стремление собрать Европейскую армию.

Сегодня на страничке президента США в социальной сети Twitter появилось сообщение, в содержании которого сообщается об отношении Дональда Трампа к заявлению Эммануила Макрона о созыве общеевропейской армии:

"Президент Франции Макрон недавно объявил, что Европа строит планы относительно общей армии, чтобы осуществить защитить своих территорий от США, Китая и России. Это очень оскорбительно! Но, может быть, Европе следует сперва выплатить свою выделенную долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!".

По мнению Эммануила Макрона, по отдельности армии европейских стран не в состоянии защитить свои территории. Поэтому целесообразно организовать так называемую "общеевропейскую армию", способную стать оплотом обороны Старого света. В его заявлении говорится, что первоочередные цели данной армии определены обороной от возможных действий Российской Федерации, которая находится ближе всего к Европе, имеет свои военные базы на границах и может стать угрозой национальной безопасности многих стран Европы. Европа нуждается в такой армии, которая сможет организовывать свои действия самостоятельно, не завися исключительно от Соединённых Штатов, добавил глава Франции.

В числе стран, от которых планирует защищаться Европейская армия находится не только Россия, но и Китайская Народная Республика и Соединённые Штаты Америки. Эти супердержавы, по словам президента Франции, могут оказать большое давление на страны Европы, даже посредством оружия.

В сообщении Трампа можно увидеть его акцент на то, что Европа не выплатила свою справедливую часть в НАТО, которую Соединённые Штаты со своей стороны значительно субсидируют. Поэтому своим заявлением об организации армии Макрон нанёс оскорбление США в лице Дональда Трампа.

Учитывая напряженную ситуацию, сложившуюся в Евросоюзе, учитывая разговоры о Брекзите, слова Макрона о созыве общей армии в Европе выглядят на первый взгляд броско и несерьёзно. Чтобы создать такую коалицию, требуется согласие и единодушие многих стран Европы.

В эти дни президент США Дональд Трамп должен прибыть во Францию, где проходят торжественные мероприятия по поводу окончания Первой мировой войны. Не исключена личная встреча двух президентов, где они могут обсудить многие темы, включая эту.