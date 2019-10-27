Трамп также высказал слова благодарности Российскому государству.

В воскресенье, 27 октября, Дональд Трамп официально подтвердил информацию о гибели террористической группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Спецоперация американских военных проводилась на территории провинции под названием Идлиб, расположенной в Сирии. Ликвидация главаря одной из самых жестокой террористической организаций произошла сегодня ночью. В ходе операции кроме Абу Бакра аль-Багдади были уничтожены и другие сторонники ИГ. Трамп также подчеркнул, что ни один американский солдат во время задержания лидера ИГ не пострадал. Абу Бакр аль-Багдади был загнан в тоннель, заканчивающийся тупиком, вместе с тремя детьми. Ему удалось добежать до конца тоннеля, однако, собаки военных сил Америки настигли его. Абу Бакру аль-Багдади пришлось покончить с собой, заключил американский лидер. Несмотря на то, что тело лидера ИГ было довольно изуродовано, экспертиза доказала, что останки принадлежат именно ему.

Дональд Трамп в своём выступлении отметил помощь других стран. Он поблагодарил Ирак, Сирию и Турцию за поддержку в поимке Абу Бакра аль-Багдади. Слова благодарности были направлены и в адрес российских властей – Трамп отметил, что Россия открыла воздушное пространство, что позволило американским военным пролететь над территориями, контролируемыми Россией, без особых трудностей. «Россия повела себя потрясающим образом", заключил Трамп. Стоит отметить, что Россия знала о предстоящей операции, но не знала деталей происходящего.