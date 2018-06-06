РЕАНДА-НОВОСТИ. О Президент Трамп помиловал 63-летнюю Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за ненасильственное преступление, связанное с торговлей наркотиками. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда Ким Кардашян Уэст встретилас с Трампом, чтобы повлиять на её освобождение.

В Белом доме было сказано, что Элис Джонсон была образцовой заключенной и упорно работала, чтобы реабилитироваться. Её посадили в тюрьму в 1996 году, с 15 соучастниками за распространение кокаина. Джонсон была осуждена по обвинению в попытке хранения наркотиков и отмывания денег в Теннесси и будет освобождена в ближайшее время.

«Несмотря на пожизненное заключение, Элис упорно трудилась, чтобы реабилитироваться в тюрьме и была наставником для своих сокамерников», - сообщили в Белом доме.

Также администрация добавила, что, несмотря на то, что к преступности стоит относиться со всей суровостью, власти США верят во второй шанс и готовы предоставить его тем, кто пытается стать лучше.

Ким Кардашьян Уэст присоединился к кампании за свободу Джонсон, которую возглавляют друзья и семья Элис. Впервые она узнала об этом из видеоролика, который был размещён в социальных сетях. Она посетила Белый дом вместе со своим адвокатом Шоном Холли, а также связалась с советником президента Трампа Джаредом Кушнером.

«Я так благодарна Дональду Трампу, Джареду Кушнеру и всем, кто проявил сострадание и потратил бесчисленные часы в этот важное дело для г-жи Элис Мари Джонсон. Её изменения вдохновляют и дают надежду многим другим, которые также заслуживают второго шанса», - написала Ким в своём Twitter

Эми Повах, основательница CAN-DO Clemency, отметила, что Элис всегда отличалась от других заключённый, она была «не злой и не сердитой, а как луч солнца».

Говоря о своём преступном прошлом, Элис Джонсон утверждает, что она передавала сообщения между продавцами и покупателями, но не продавала наркотики. Она также говорила о том, как её жизнь вышла из-под контроля после развода и смерти её сына в автокатастрофе.