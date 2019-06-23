ИА «Ореанда-Новости» В Донецкой области горняки перекрыли трассу.



Причиной послужило отсутствие заработной платы, задолженность по которой составляет 35 миллионов гривен.

Информацию об этом сообщил руководитель независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

По словам Волынца, горняки из шахты «Южнодонбасская №1» и госпредприятия «Шахта имени Сургая» вышли на забастовку в 8 утра. Люди перекрыли дорогу и находятся в отчаянии. На фото с места событий видно, что многие держат в руках плакаты с надписью «Президент Украины. Останови беспредел!».