11.07.2019, 18:42
Дубай ввёл бесплатную лицензию на алкоголь для туристов
ИА «Ореанда-Новости». Власти Дубая решили ввести 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь для иностранных туристов, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что с такой лицензией туристы смогут пить алкоголь на основании закона, не нарушая законодательство ОАЭ. Главное, чтобы туристу было не меньше 21 года и чтобы он не был мусульманином
Сейчас кодекс туриста в Дубае состоит из пяти пунктов, в том числе так есть и запрет на употребление алкоголя и запрет на дебоши.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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