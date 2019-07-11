ИА «Ореанда-Новости». Власти Дубая решили ввести 30-дневную бесплатную лицензию на алкоголь для иностранных туристов, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что с такой лицензией туристы смогут пить алкоголь на основании закона, не нарушая законодательство ОАЭ. Главное, чтобы туристу было не меньше 21 года и чтобы он не был мусульманином



Сейчас кодекс туриста в Дубае состоит из пяти пунктов, в том числе так есть и запрет на употребление алкоголя и запрет на дебоши.