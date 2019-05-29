ИА «Ореанда-Новости» Во Франции два человека скончались от листериоза, заразившись через продукцию производителей сыра бри. Об этом передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на французское санитарное управление.

Первой жертвой заболевания стала женщина в департаменте Па-де-Кале. Ещё одна беременная женщина потеряла ребёнка. Согласно результатам расследования, причиной летальных случаев стала, вероятнее всего, продукция Общества сыроваров региона Бри. Кроме того, в больницу были доставлены ещё четыре человека, инфицированные листериозом.

Листериоз является инфекционным заболеванием, характерно высокой смертностью среди новорождённых и лиц с иммунодефицитами.