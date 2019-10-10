«Двенадцатого января 25-летний мужчина, житель Дагестана, снял квартиру в многоэтажке по улице Магомедтагирова города Махачкалаи, позвал туда женщину, с которой проживал ранее. Мужчина изнасиловал гостью. А также после он при беседе начал требовать, чтобы она взяла кредит в банке для него на своё имя, а деньги отдала ему», — сообщается в сообщении пресс-службы ведомства.

По версии следствия, после пострадавшая женщина пришла, чтобы попросить помощь у своей родственницы, и они вдвоём задушили насильника, пока тот спал.

Женщин предъявляют обвинения в причинении смерти человеку, который заведомо находился в беспомощном состоянии и не мог дать отпор. Преступление было совершенно группой лиц по предварительному сговору. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.