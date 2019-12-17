



Протестующие собрались сегодня, 17 декабря, возле Верховной рады, участники пытались разбить лагерь возле здания. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить беседу с наиболее активными митингующими, вследствие чего завязалась драка.В ходе драки двое сотрудников правоохранительных органов получили сильные телесные повреждения. Сейчас их жизни ничего не угрожает, они находятся в больнице.Его действия будут рассмотрены в суде с последующим вынесением приговора о наказании.