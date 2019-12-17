17.12.2019, 17:20
Двое полицейских были госпитализированы после митинга в Киеве
ИА «Ореанда-Новости». Двое полицейских были госпитализированы после митинга в Киеве, сообщает издательство «Вести.RU».
Протестующие собрались сегодня, 17 декабря, возле Верховной рады, участники пытались разбить лагерь возле здания. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить беседу с наиболее активными митингующими, вследствие чего завязалась драка. В боях с полицейскими протестующие использовали различные специальные средства, перцовые баллончики, пиротехнику и деревянные палки.
В ходе драки двое сотрудников правоохранительных органов получили сильные телесные повреждения. Сейчас их жизни ничего не угрожает, они находятся в больнице. Также был задержан один из зачинщиков драки. Его действия будут рассмотрены в суде с последующим вынесением приговора о наказании.
Протестующие собрались сегодня, 17 декабря, возле Верховной рады, участники пытались разбить лагерь возле здания. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить беседу с наиболее активными митингующими, вследствие чего завязалась драка. В боях с полицейскими протестующие использовали различные специальные средства, перцовые баллончики, пиротехнику и деревянные палки.
В ходе драки двое сотрудников правоохранительных органов получили сильные телесные повреждения. Сейчас их жизни ничего не угрожает, они находятся в больнице. Также был задержан один из зачинщиков драки. Его действия будут рассмотрены в суде с последующим вынесением приговора о наказании.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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