Ореанда-Новости. В украинском городе Николаев произошло ошеломляющее происшествие. Двое представителей военного сословия напали на 70-ти летнего сотрудника-волонтёра. Этот чудовищный эпизод произошел на железнодорожном вокзале, как сообщило командование 36-ой бригады войск морской пехоты.

В южном городе Украины на одном из постов волонтёров железнодорожного вокзала двое военных лиц, находясь в этот момент вне службы, а также по некоторым данным будучи в состоянии алкогольного опьянения, попытались затеять побоище с одним из дежурных. В результате начатой драки пострадал пожилой человек.

В настоящий момент командиры подразделений проводят служебное расследование. Зачинщиков этого позорного мероприятия в скором времени отправят в отставку по несоответствию службы. По данным свидетельницы «Укринформ» военные совершили нападение на пожилого волонтёра, который совсем недавно разменял восьмой десяток, за то, что он отказался пропускать их на волонтёрский пункт в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что ранее, молодой сержант из Украины находясь в отпуске, который в этот момент находился в отпуске, запустил гранатой в своих соседей. Инцидент произошел Ивано-Франковской области, село Лесная Тарновица. В результате его действий пострадали 9 человек. В результате расследования было выявлено, что причиной такого неадекватного поведения послужил конфликт на бытовой почве. Молодой мужчина, 25-ти лет бросил в сторону местных жителей ручную гранату, недалеко от кафетерия. Им оказался сержант Вооруженных сил Украины, гостивший в этом селе во время отпуска.

С этой связи Министр ВС потребовал у всех подразделений осуществлять строгий контроль за наличием любых боевых единиц в арсенале военнослужащих, которые уходят в отпуска или отгулы.