10.02.2020, 17:31
Двое Россиян основали в Казахстане финансовую пирамиду на десять тысяч вкладчиков
ИА "Ореанда-Новости". Об аресте двух граждан РФ, подозреваемых в создании и руководстве пирамидой сообщила пресс-служба департамента полиции Актюбинской области Республики Казахстан.
Двум гражданам России, являющимся руководителями ТОО "Голд" предъявлено обвинение по статье 217 уголовного кодекса Казахстана. Решением суда обвиняемые помещены под арест на два месяца.
В ходе обысков, проведенных в центральном офисе ТОО "Голд", полицейскими были изъяты документы и компьютеры. Удалось установить, что вкладчиками финансовой пирамиды были около 10 тысяч человек.
Как сообщил заместитель руководителя департамента полиции Актюбинской области Самат Аисов, в компании не велся никакой финансовый либо бухгалтерский учет. Руководители просто каждый вечер забирали деньги из сейфа.
Двум гражданам России, являющимся руководителями ТОО "Голд" предъявлено обвинение по статье 217 уголовного кодекса Казахстана. Решением суда обвиняемые помещены под арест на два месяца.
В ходе обысков, проведенных в центральном офисе ТОО "Голд", полицейскими были изъяты документы и компьютеры. Удалось установить, что вкладчиками финансовой пирамиды были около 10 тысяч человек.
Как сообщил заместитель руководителя департамента полиции Актюбинской области Самат Аисов, в компании не велся никакой финансовый либо бухгалтерский учет. Руководители просто каждый вечер забирали деньги из сейфа.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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