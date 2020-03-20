ИА «Ореанда-Новости» . В Сирии турецкие солдаты стали жертвами террористической группировки. Об инциденте изданию «РИА Новости» сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон РФ.

Атака со стороны боевиков произошла в пятницу, 20 марта. В результате нападения членов не подконтрольной турецкой стороне террористической группировки погибли двое военнослужащих Турции.

Нападение произошло на стратегической автодороге М4 недалеко от города Мханбель. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал главарей террористических группировок немедленно прекратить незаконные действия и провокации, в результате которых погибают турецкие солдаты.