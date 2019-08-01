01.08.2019, 20:31
Дым и смог от пожара в Сибири достиг Монголии
ИА «Ореанда-Новости». Дым и смог от пожаров в Сибири достиг Монголии. Смог достиг даже столицы страны Улан-Батора, которая находится ближе к южной границе государства.
Дым от пожаров распространяется очень быстро и зависит от направления ветра. Так, к понедельнику, 29 июля дым достиг границ России, а сегодня, 1 августа, он уже окутал большую часть Монголии.
Отметим, что сейчас в Монголии коэффициент индекса качества воздуха (AQI) составляет более 180, тогда как норма составляет только 0-50. Такой индекс не рекомендует нахождение на улице, и даже в помещении нужно носить маску. Также следует избегать нагрузок на улице, и включить очистку воздуха в помещении. Окна открывать нельзя. Источники такого загрязнения воздуха - продукты горения.
Дым от пожаров распространяется очень быстро и зависит от направления ветра. Так, к понедельнику, 29 июля дым достиг границ России, а сегодня, 1 августа, он уже окутал большую часть Монголии.
Отметим, что сейчас в Монголии коэффициент индекса качества воздуха (AQI) составляет более 180, тогда как норма составляет только 0-50. Такой индекс не рекомендует нахождение на улице, и даже в помещении нужно носить маску. Также следует избегать нагрузок на улице, и включить очистку воздуха в помещении. Окна открывать нельзя. Источники такого загрязнения воздуха - продукты горения.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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