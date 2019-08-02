ИА «Ореанда-Новости» Представители пресс-службы МЧС России сообщили, что по состоянию на 2 августа более 610 городов, сёл и других населённых пунктов находятся в зонах задымления вследствие масштабных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области.

В настоящее время 118 постов ведут круглосуточное наблюдение за содержанием вредных соединений в атмосфере.

В течение прошедших суток к тушению пожаров со стороны МЧС привлекались четыре специализированных самолёта Бе-200, они доставили к очагам горения 300 тонн воды. Численность задействованных наземных подразделений была увеличена.