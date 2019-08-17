в надежде на спасение. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает «Би-би-си». 38-летний Мохаммед Адам Ога рассказал, что занимался политикой в Эфиопии, однако 15 лет тому назад ему пришлось бежать из страны, поскольку повстанческая группа, членом которой он являлся, была признана вне закона. Сначала он направился в Эритрею, а позже — в Судан. Недавно, после разговора с друзьями из Германии, он принял решение добраться в Европу.

В Ливии мужчина встретил сомалийца по имени Измаил. Они заплатили по €630 человеку, который помог организовать путешествие. 15 мигрантов покинули африканский континент 1 августа. Они отправились из города Эз-Завия в 45 км от ливийской столицы Триполи.

«Нам дали GPS-навигатор и сказали: плывите на Мальту», — сообщил Ога. Он добавил, что, помимо его самого и его товарища Измаила, на судне находились мужчина и беременная женщина из Ганы, двое граждан Эфиопии и 11 сомалийцев.

В какой-то момент на лодке закончилось топливо, продукты питания и вода. Беженцы тщетно пытались позвать на помощь. «Мы видели множество лодок. Мы кричали: «На помощь, на помощь!», мы махали им руками, а они просто уплывали. Вертолет приблизился и затем улетел», — добавил Ога.

«Было жарко, ни еды, ни воды. Измаил сказал, нам нужно выкидывать тела в море. Мы брали их и бросали в воду, стоял неприятный запах», — рассказал мигрант. По его словам, остались только он и его сомалийский знакомый. Лодку заметили в понедельник, 12 августа. Мужчина почти не помнит последние дни. С его слов, все было как во сне. Он не помнит, как умер Измаил. Ога отметил, что хотел бы добраться в Великобританию, поскольку знает английский язык. Теперь, лежа на кровати не в силах передвигаться, он говорит, что нисколько не жалеет о проделанном пути. «Я рад, что жив», — сказал он.

Мохаммед Адам Ога — один из 40 тыс. человек, которые выжили, пересекая Средиземное море в этом году. Согласно данным ООН, ещё 839 беженцев погибли. Миграционный кризис в ЕС начался в 2015-м. Всего за тот год в Европу прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 млн беженцев. В 2018 году на европейский континент по морю добрались около 103 тыс.