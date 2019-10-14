ИА «Ореанда-Новости». Британский комитет по борьбе с изменениями климата выступил с инициативой ввести запрет на использование авиакомпаниями программы лояльности клиентов, пишет РБК.



Авторы инициативы сослались на доклад учёных, которые заявили, что различные льготы при полётах побуждают людей летать чаще. Пассажиры стремятся сохранить свои привилегии.



Учёные отмечают, что перелёты наносят ущерб окружающей среде. Поэтому с часто летающих пассажиров нужно брать дополнительный сбор, а программы лояльности следует запретить.