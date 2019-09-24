ИА «Ореанда-Новости» Профессор кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Елена Устюжанина прокомментировала обнародованное агентством РБК мнение экспертов о том, что принудительный вывод российского бизнеса из тени может негативно отразиться на показателях экономического роста и доходах граждан.

По мнению Устюжаниной, хотя в отношении краткосрочной перспективы данные выводы, скорее всего, верны, долгосрочный прогноз здесь всё же благоприятный. «Может ли выход экономики из тени тормозить экономический рост? Да, в краткосрочном периоде такой эффект возможен, поскольку этот процесс существенно увеличивает налоговые издержки бизнеса. Иными словами, бизнес отдает больше средств государству и перекладывает увеличение своих издержек на потребителя. Так называемая инфляция издержек, которая ведёт к снижению реальных располагаемых доходов населения, а, значит, и величины потребительского спроса», – сказала профессор. «Но с долгосрочной точки зрения выход бизнеса из тени – процесс однозначно положительный. Ведь уклонение от уплаты налогов и полутеневые финансовые потоки увеличивают риски ведения предпринимательской деятельности. А это означает отсутствие стимулов к долгосрочным инвестициям, короткие горизонты планирования, высокие издержки на поддержание отношений с властными структурами», – добавила она.