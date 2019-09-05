05.09.2019, 19:31
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
ИА «Ореанда-Новости». Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби заявил, что президент России Владимир Путин предупреждал на тот момент главу США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта 11 сентября, пишет «МК».
Биби рассказал об этом в своей книге. Он отметил, что тогда тревогу подняла российская разведка, которая узнала, что готовится большой теракт и в нём примут участие люди из Афганистана.
Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявляла в своих мемуарах, что Путин предупреждал США о террористической угрозе из Афганистана.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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