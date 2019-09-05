ИА «Ореанда-Новости». Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби заявил, что президент России Владимир Путин предупреждал на тот момент главу США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта 11 сентября, пишет «МК».



Биби рассказал об этом в своей книге. Он отметил, что тогда тревогу подняла российская разведка, которая узнала, что готовится большой теракт и в нём примут участие люди из Афганистана.



Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявляла в своих мемуарах, что Путин предупреждал США о террористической угрозе из Афганистана.