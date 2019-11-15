ИА «Ореанда-Новости». Эво Моралес, покинувший Боливию из-за беспорядков, назвал условие своего возвращения в страну.

Моралес дал интервью газете Universal, в котором рассказал, что потребуется для его возвращения на родину.

Условие одно, но зато какое. Моралес заявил, что сможет вернуться домой, только если парламент не утвердит его прошение об отставке. Прошение он отправлял в воскресенье, когда сдать президентские полномочия его вынудили ВС Боливии.

Моралес подчеркнул, что чувствует, что ситуация изменилась и теперь сможет установить мир на родине.

Бывшему лидеру Боливии было предоставлено убежище в Мексике, куда он отправился с несколькими представителями высшего руководства. По его словам, мир в стране смогут установить диалог с участием ООН, церкви и посредников.

На данный момент у власти находится спикер оппозиции Жанин Аньес. Передачу полномочий посчитали законной.