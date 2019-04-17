По данным телеканала, у Гарсии три раза останавливалось сердце. У врачей не получилось его спасти.Ранее стало известно, что Гарсия попытался убить себя, когда его задерживали полицейский по подозрению в коррупционных преступлениях. Полиция Перу полагает, что Гарсия получал взятки от строительной компании из Бразилии в обмен на предоставление им выгодных контрактов.Гарсия возглавлял Перу с 1985 по 1990 год, а также с 2006 по 2011 год.