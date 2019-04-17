17.04.2019, 19:53
Экс-президент Перу умер после попытки суицида
ИА «Ореанда-Новости». Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался после того, как попытался себя застрелить во время задержания, пишут РИА Новости, ссылаясь на местный телеканал.
По данным телеканала, у Гарсии три раза останавливалось сердце. У врачей не получилось его спасти.
Ранее стало известно, что Гарсия попытался убить себя, когда его задерживали полицейский по подозрению в коррупционных преступлениях. Полиция Перу полагает, что Гарсия получал взятки от строительной компании из Бразилии в обмен на предоставление им выгодных контрактов.
Гарсия возглавлял Перу с 1985 по 1990 год, а также с 2006 по 2011 год.
По данным телеканала, у Гарсии три раза останавливалось сердце. У врачей не получилось его спасти.
Ранее стало известно, что Гарсия попытался убить себя, когда его задерживали полицейский по подозрению в коррупционных преступлениях. Полиция Перу полагает, что Гарсия получал взятки от строительной компании из Бразилии в обмен на предоставление им выгодных контрактов.
Гарсия возглавлял Перу с 1985 по 1990 год, а также с 2006 по 2011 год.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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