ИА «Ореанда-Новости»   Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева парламент лиши неприкосновенности. 103 из 110 парламентариев поддержали это решение.  Об этом сообщает РИА Новости.

Парламент передал  в прокуратуру ряд обвинений в отношении экс-главы государства. Атамбаева обвиняют в получении взяток, незаконном освобождении криминального авторитета, а также нелегальном захвате власти.  Экс-президент обвинения в свой адрес отрицает, однако если все факты нарушений будут доказаны, ему может грозить пожизненное заключение .