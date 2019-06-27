ИА «Ореанда-Новости» Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева парламент лиши неприкосновенности. 103 из 110 парламентариев поддержали это решение. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламент передал в прокуратуру ряд обвинений в отношении экс-главы государства. Атамбаева обвиняют в получении взяток, незаконном освобождении криминального авторитета, а также нелегальном захвате власти. Экс-президент обвинения в свой адрес отрицает, однако если все факты нарушений будут доказаны, ему может грозить пожизненное заключение .