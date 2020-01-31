ИА «Ореанда-Новости». Специалист заявил, что передача Турции технологий производства систем С-400 вполне возможна.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко допустил частичную передачу технологий производства зенитных ракетных систем С-400. Эксперт отметил, что передача возможна в рамках контрактов, которые могут быть заключены между странами.

Как отметил Коротченко, передача технологий будет зависеть от степени подготовленности Турции, так как её аэрокосмической промышленности придётся работать с технологиями нового уровня.

Ранее в СМИ Турции появилась информация о том, что Москва «обманула» с контрактом на поставку в страну С-400. Сообщается, что Россия также должна была частично передать технологии производства, однако этого не произошло.