ИА «Ореанда-Новости». Китайский эксперт допустил вероятность превращения коронавируса COVID-19 в привычную болезнь вроде гриппа.

Заместитель председателя Инженерной академии Китая и медицинский эксперт Ван Чэнь заявил, что коронавирус в будущем может превратиться в привычный для всех грипп. Позицию медика приводит агентство «Синьхуа».

Ван Чэнь сравнил нынешнюю ситуацию со вспышкой атипичной пневмонии (ТОРС), которая произошла в КНР в 2003 году. Тогда коронавирус также передавался от человека к человеку и передавался с огромной скоростью. Однако ТОРС стремительно исчез, так как не смог выжить, не вызывая у своего носителя скорой смерти.

Однако эксперт также отметил, что возможно COVID-19 пойдёт другим путём развития и приобретёт иную форму, в которой сможет существовать на протяжении долгого времени.