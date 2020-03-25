Эксперт из Украины Вячеслав Ковтун принёс извинения ведущему Владимиру Соловьёву и телезрителям за своё поступки и высказывания на шоу телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.Накануне, когда на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым шло обсуждение распространения коронавируса, Ковтун перешёл на крик, а затем нецензурно высказался в отношении одного из участников передачи. За это ведущий выгнал эксперта и потребовал, чтобы Ковтун в будущем больше не появлялся в студии.Ведущий шоу заявил, что пожалел эксперта. Соловьёв напомнил, что на Украине сейчас карантин, и Ковтуна в страну никто не пустит. Он также указал на то, что многие просили вернуть украинского эксперта в эфир.