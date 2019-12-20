20.12.2019, 08:25
Эксперт: намерение президента США о включении КНР в СНВ-3 способно похоронить договор
ИА «Ореанда-Новости». В Вашингтоне и Москве есть позитивные сигналы к тому, чтобы продлить договор, однако желание США включить в этот договор КНР способно привести к его ликвидации. Об этом РИА Новости сообщила Лаура Кеннеда - эксперт из США.
В четверг в ходе конференции глава России Владимир Путин заявил о готовности РФ продлить действие договора 2010 года, в котором прописано сокращение стратегических наступательных вооружений. Российский лидер отметил, что Вашингтон пока не дал ответ по этому вопросу. По его словам, после прекращения действия этого договора в 2021 году, в мире не останется соглашений, сдерживающих гонку вооружений.
По словам Кеннеди, требование о включении КНР в новое соглашение обрекает на провал усилия, направленные на продление СНВ-3. Она заявляет, что подключение Пекина к началу переговоров представляет огромную сложность, если учитывать последовательный отказ Китая от того, чтобы участвовать в подобных договорённостях.
В четверг в ходе конференции глава России Владимир Путин заявил о готовности РФ продлить действие договора 2010 года, в котором прописано сокращение стратегических наступательных вооружений. Российский лидер отметил, что Вашингтон пока не дал ответ по этому вопросу. По его словам, после прекращения действия этого договора в 2021 году, в мире не останется соглашений, сдерживающих гонку вооружений.
По словам Кеннеди, требование о включении КНР в новое соглашение обрекает на провал усилия, направленные на продление СНВ-3. Она заявляет, что подключение Пекина к началу переговоров представляет огромную сложность, если учитывать последовательный отказ Китая от того, чтобы участвовать в подобных договорённостях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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