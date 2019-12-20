В Вашингтоне и Москве есть позитивные сигналы к тому, чтобы продлить договор, однако желание США включить в этот договор КНР способно привести к его ликвидации. Об этом РИА Новости сообщила Лаура Кеннеда - эксперт из США.В четверг в ходе конференции глава России Владимир Путин заявил о готовности РФ продлить действие договора 2010 года, в котором прописано сокращение стратегических наступательных вооружений.По словам Кеннеди, требование о включении КНР в новое соглашение обрекает на провал усилия, направленные на продление СНВ-3. Она заявляет, что подключение Пекина к началу переговоров представляет огромную сложность, если учитывать последовательный отказ Китая от того, чтобы участвовать в подобных договорённостях.