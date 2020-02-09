Накануне посольство РФ в Осло заявило, что Норвегией нарушается договор о Шпицбергене в связи с нанесением участков, которые расположены в пределах действия соглашения. В посольстве отмечают, что, в связи с этим, у российских компаний, работающих в нефтегазовой сфере, пропадает возможность принимать участие в подаче заявок на некоторые перспективные участки.При этом эксперт заявляет, что вооруженного конфликта между Россией и Норвегией быть не может.