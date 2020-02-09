09.02.2020, 15:28
Эксперт назвал причину разногласий РФ и Норвегии
ИА «Ореанда-Новости» Эксперт в сфере политики Дмитрий Журавлёв полагает, что властей Норвегии напугало присутствие России на Шпицбергене. По его словам, их поведение продиктовано испугом.
Накануне посольство РФ в Осло заявило, что Норвегией нарушается договор о Шпицбергене в связи с нанесением участков, которые расположены в пределах действия соглашения. В посольстве отмечают, что, в связи с этим, у российских компаний, работающих в нефтегазовой сфере, пропадает возможность принимать участие в подаче заявок на некоторые перспективные участки.
Журавлев заявил, что Осло относится сегодня к России враждебно. По его словам, руководство Норвегии не хотят присутствия РФ на архипелаге, поэтому действуют "как хамящие подростки".
При этом эксперт заявляет, что вооруженного конфликта между Россией и Норвегией быть не может.
Накануне посольство РФ в Осло заявило, что Норвегией нарушается договор о Шпицбергене в связи с нанесением участков, которые расположены в пределах действия соглашения. В посольстве отмечают, что, в связи с этим, у российских компаний, работающих в нефтегазовой сфере, пропадает возможность принимать участие в подаче заявок на некоторые перспективные участки.
Журавлев заявил, что Осло относится сегодня к России враждебно. По его словам, руководство Норвегии не хотят присутствия РФ на архипелаге, поэтому действуют "как хамящие подростки".
При этом эксперт заявляет, что вооруженного конфликта между Россией и Норвегией быть не может.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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