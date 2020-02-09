09.02.2020, 10:10
Эксперт назвал причины массового увольнение пилотов из РФ в КНР
ИА «Ореанда-Новости» Александр Романов, работающий в сфере безопасности полётов, заявил, что массовое увольнение в Китае пилотов из России связано с тем, что из-за коронавируса нового типа снизился пассажиропоток.
Кроме того, компании из Китая брали на работу летчиков из РФ, чтобы они передали свои знания местным специалистам. Эксперт заявил, что в настоящее время российскими пилотами обучено необходимое количество кадров в КНР.
Накануне стала распространяться в СМИ информация о том, что авиакомпании из КНР в массовом порядке увольняют иностранных пилотов, в том числе и российских пилотов.
Кроме того, компании из Китая брали на работу летчиков из РФ, чтобы они передали свои знания местным специалистам. Эксперт заявил, что в настоящее время российскими пилотами обучено необходимое количество кадров в КНР.
Накануне стала распространяться в СМИ информация о том, что авиакомпании из КНР в массовом порядке увольняют иностранных пилотов, в том числе и российских пилотов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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