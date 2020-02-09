Кроме того, компании из Китая брали на работу летчиков из РФ, чтобы они передали свои знания местным специалистам.Накануне стала распространяться в СМИ информация о том, что авиакомпании из КНР в массовом порядке увольняют иностранных пилотов, в том числе и российских пилотов.