ИА «Ореанда-Новости». Один из сценариев развития события – сокращение ледников на 80%.



Ситуация на планете к 2100 году кардинально изменится. Не так давно МГЭИК (межправительственная группа экспертов по изменению климата) выпустили специальный доклад о глобальном потеплении, в котором сообщается о нынешнем состоянии мирового океана. Было проведено более 7000 исследований, из результатов которых было выявлено два наиболее вероятных варианта развития событий.



Если первый вариант звучит позитивно, то второй - реалистично. По первому сценарию человечество контролирует и сокращает выбросы газов в атмосферу и постоянно следит за уровнем климата, что приводит к удержанию роста температуры. По второму сценарию к XXII веку человечество ждет 80-процентное сокращение ледников.



Однако даже если это произойдет, для ведущих рек Россиии все не так катастрофично. Так как в нашей стране распределение осадков происходит относительно равномерно, глобальные изменения скажутся лишь на горных реках. На крупные водные объекты, вроде Волги, влияния будет намного меньше.