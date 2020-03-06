ИА «Ореанда-Новости». Эксперт прокомментировал выход сенатора Элизабет Уоррен из президентской гонки в США.

По мнению эксперта Российского института стратегических исследований Сергея Михайлова, своим выходом демократ Элизабет Уоррен может помочь Берни Сандерсу. Однако, как подчеркнул Михайлов, ему всё равно необходимо преимущество в 20%.

Эксперт обратил внимание на то, что Уоррен перед своим уходом не отдала предпочтение кому-либо из оставшихся кандидатов, как это происходит в большинстве случаев. Чаще всего выбывшие из гонки призывали проголосовать за близкого им кандидата. Однако в данном случае, Уоррен «просто объявила об уходе и всё».

Ранее демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что выходит из президентской гонки в США.