11.03.2020, 13:20
Эксперт поделился сведениями о том, как можно без лекарств избавиться от токсинов
ИА «Ореанда-Новости». Эндрю Аронсон, работающий в американском Чикакгском университете, сказал, что средства, которые предлагаются в магазинах, неэффективны для того, чтобы очистить организм от токсинов. По словам эксперта, правда состоит в том, что нормальный здоровый организм способен сам вывести токсины.
Он поясняет, что не существует причин накопления токсинов у здорового человека. По его словам, в организме в большинстве случаев имеются механизмы для естественного очищения.
Специалист заявил, что часто нет возможности узнать состав средства для детокса. Также им было сказано, что неизвестна и реакция человеческого организма на них.
Врач сделал предупреждение о возникновении эффекта плацебо, когда человек считает, что он ощущает себя лучше. Но, как отмечает специалист, это может быть связано с правильным и здоровым питанием и с тренировками.
Эксперт указывает на то, что не единожды наблюдал за тем, как люди обращаются в медицинские учреждения в связи с серьёзными повреждениями печени от некоторых добавок.
Врач подытожил, что помочь детоксикации организма могут отказ или ограничение от алкоголя, активный образ жизни, регулярные физические упражнения, а также здоровое питание.
Он поясняет, что не существует причин накопления токсинов у здорового человека. По его словам, в организме в большинстве случаев имеются механизмы для естественного очищения.
Специалист заявил, что часто нет возможности узнать состав средства для детокса. Также им было сказано, что неизвестна и реакция человеческого организма на них.
Врач сделал предупреждение о возникновении эффекта плацебо, когда человек считает, что он ощущает себя лучше. Но, как отмечает специалист, это может быть связано с правильным и здоровым питанием и с тренировками.
Эксперт указывает на то, что не единожды наблюдал за тем, как люди обращаются в медицинские учреждения в связи с серьёзными повреждениями печени от некоторых добавок.
Врач подытожил, что помочь детоксикации организма могут отказ или ограничение от алкоголя, активный образ жизни, регулярные физические упражнения, а также здоровое питание.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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