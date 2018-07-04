



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В Европарламенте польский премьер-министр Матеуш Моравецкий озвучил заявление, согласно которому Европейский союз не нуждается в газопроводе "Северный поток-2". Данная информация была прокомментирована заместителем генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности, Алексеем Гривачем. Эксперт рассказал о том, как соотносятся точка зрения польских властей с мнением главных стран-доноров в Евросоюзе.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего выступления настаивал на том, что газопровод не является экономическим проектом. ПО его мнению, он скорее носит политический характер, помогающим российским властям оказывать давление как на экономическую сторону европейский стран, так и на политическую. Алексей Гривач отметил, что данную точку зрения польские власти повторяют изо дня в день, однако с интересами другие стран, входящий в Европейский союз, это никак не относится, если смотреть на ситуацию со стороны их энергетической безопасности и экономического развития. Эксперт также подчеркнул, что если Варшава имеет возможность платить за энергоносители больше и при этом получать крупные дотации от Евросоюза, то для стран-доноров и других государств, входящих в ЕС, это вариант кажется невозможным, поскольку в результате это нанесёт вред экономической составляющей стран.





Напомним, в реализацию проекта "Северный поток-2" входит строительство двух ниток газопровода, мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа ежегодно, начиная от побережья России через Балтийское море и доходя до Федеративной Республики Германии. Новый проект будет построен рядом с “Северным потоком”. Согласие на реализацию проекта уже было получено от Германии, Финляндии и Швеция. Ожидается разрешение от Дании. Отметим, что польские власти не единственные, кто выступают против строительства нового газопровода. Украина также не поддерживает реализацию данного проекта, так как имеет опасения относительно потери доходов от транзита российского газа. Кроме того, против выступают Соединённые Штаты, которые планируют экспортировать в европейские страны свой СПГ. Также к числу противников реализации проектов “Северный поток-2” примкнули Латвия и Литва.