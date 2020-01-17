17.01.2020, 08:32
Эксперт проинформировал о росте в Европе интереса к продуктам из РФ
ИА «Ореанда-Новости». Компании из Европы интересуются экологически чистой продукцией сельскохозяйственных компаний, осуществляющих свою деятельность в России. Об интересе Европы к российской продукции рассказал РИА Новости Игорь Жук, работающий на посту вице-президента РЭЦ.
Жук отметил, что сегодня сказываются усилия РЭЦ и минсельхоза в деле продвижения продукции российского АПК в Германию. По его словам, сейчас есть рост как по объемам, так и по номенклатуре.
Специалист проинформировал о росте в этом деле участия регионов.
Жук в своем ответе на вопрос от том, каким образом санкции сказываются на структуре и динамике товарооборота сельскохозяйственной продукции РФ и Германии, отметил, что "мир очень сильно меняется".
По его словам, РФ может удовлетворить интересы западных компаний в таких зонах интересов, как чистые корма и экологически чистые продукты. Он сказал, что Россия готова расширить экспорт.
Жук отметил, что сегодня сказываются усилия РЭЦ и минсельхоза в деле продвижения продукции российского АПК в Германию. По его словам, сейчас есть рост как по объемам, так и по номенклатуре.
Специалист проинформировал о росте в этом деле участия регионов.
Жук в своем ответе на вопрос от том, каким образом санкции сказываются на структуре и динамике товарооборота сельскохозяйственной продукции РФ и Германии, отметил, что "мир очень сильно меняется".
По его словам, РФ может удовлетворить интересы западных компаний в таких зонах интересов, как чистые корма и экологически чистые продукты. Он сказал, что Россия готова расширить экспорт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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