ИА «Ореанда-Новости».  Компании из Европы интересуются экологически чистой продукцией сельскохозяйственных компаний, осуществляющих свою деятельность в России. Об интересе Европы к российской продукции рассказал РИА Новости Игорь Жук, работающий на посту вице-президента РЭЦ. 

Жук отметил, что сегодня сказываются усилия РЭЦ и минсельхоза в деле продвижения продукции российского АПК в Германию. По его словам, сейчас есть рост как по объемам, так и по номенклатуре. 

Специалист проинформировал о росте в этом деле участия регионов.

Жук в своем ответе на вопрос от том, каким образом санкции сказываются на структуре и динамике товарооборота сельскохозяйственной продукции РФ и Германии, отметил, что "мир очень сильно меняется". 

По его словам, РФ может удовлетворить интересы западных компаний в таких зонах интересов, как чистые корма и экологически чистые продукты. Он сказал, что Россия готова расширить экспорт.
 