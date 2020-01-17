Компании из Европы интересуются экологически чистой продукцией сельскохозяйственных компаний, осуществляющих свою деятельность в России. Об интересе Европы к российской продукции рассказал РИА Новости Игорь Жук, работающий на посту вице-президента РЭЦ.Специалист проинформировал о росте в этом деле участия регионов.По его словам, РФ может удовлетворить интересы западных компаний в таких зонах интересов, как чистые корма и экологически чистые продукты. Он сказал, что Россия готова расширить экспорт.