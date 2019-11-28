ИА «Ореанда-Новости». Специалист по безопасности поделился мнением по поводу «ущерба» кораблям Украины.

Эксперт прокомментировал заявления Киева о нанесённом ущербе военным кораблям РИА Новости. Ян Гагин отметил безответственность таких заявлений.

Эксперт объяснил, что украинская сторона не может говорить об ущербе или требовать какие-либо компенсации за нанесённый ущерб, так как правомочные представители страны уже подписали необходимые для передачи документы. Хотя могли бы отказаться от подписи актов передачи и указать их техническое состояние.

Кроме того Гагин подметил, что заявления об ущербе не вызывают доверия, ровно как и состояние флота Украины. Он напомнил о вооружении, которое имело несколько бутафорский вид.

Ранее в СМИ появились новости о том, что власти Украины оценили сумму ущерба на кораблях в 2,3 миллиарда долларов.