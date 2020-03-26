26.03.2020, 13:19
Эксперт рассказал, что нужно сделать для спасения экономики от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Экономист Остан Гулсби, работавший на должности советника Барака Обамы, заявил, что, перед вливанием денег в спасение экономики от влияния коронавируса, необходимо сделать так, чтобы он перестал распространяться, заявлено в публикации издания Business Insider. По его словам, только при этом условии меры будут действенными.
Специалистом была проведена аналогия с кризисами в финансовой сфере и сделано напоминание, что во времена подобных потрясений руководству не стоит предпринимать никаких шагов до того, как удастся осуществить остановку панического изъятия денег вкладчиками.
По словам эксперта, после того, как эпидемия будет побеждена, необходимо перейти к мерам социальной поддержки. Затем необходимо осуществить ввод мер, стимулирующих экономику. Он указывает на то, что данные шаги нужно предпринимать лишь по порядку.
Специалистом была проведена аналогия с кризисами в финансовой сфере и сделано напоминание, что во времена подобных потрясений руководству не стоит предпринимать никаких шагов до того, как удастся осуществить остановку панического изъятия денег вкладчиками.
По словам эксперта, после того, как эпидемия будет побеждена, необходимо перейти к мерам социальной поддержки. Затем необходимо осуществить ввод мер, стимулирующих экономику. Он указывает на то, что данные шаги нужно предпринимать лишь по порядку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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