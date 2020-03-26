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, заявлено в публикации издания Business Insider. По его словам, только при этом условии меры будут действенными.Специалистом была проведена аналогия с кризисами в финансовой сфере и сделано напоминание, что во времена подобных потрясений руководству не стоит предпринимать никаких шагов до того, как удастся осуществить остановку панического изъятия денег вкладчиками.По словам эксперта,. Он указывает на то, что данные шаги нужно предпринимать лишь по порядку.