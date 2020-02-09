09.02.2020, 09:57
Эксперт рассказал, есть ли возможность в выходные компенсировать недосып
ИА «Ореанда-Новости» Профессор Роман Бузунов заявил "АиФ", что те, кто хотят, чтобы у них не было недостатка сна, должны соблюдать график. Также он сказал, что даже в выходные дни нельзя отклоняться от графика.
Врач утверждает, что в течение рабочих дней можно накопить дефицит сна и выспаться в выходные дни. Однако, говорит эксперт ,погулявший в пятницу допоздна человек просыпается в субботу в двенадцать часов дня. В связи с этим у него не будет желания рано отходить ко сну в ночь с субботы на воскресенье, поэтому он снова встает в двенадцать часов дня.
Вечером, утверждает врач, ситуация повторяется, вследствие этого в понедельник просыпаться будет сложно. Им также заявлено о существовании термина "воскресная бессонница".
Специалист советует не спать в выходные дни долго. Он заявил, что спать нужно в выходные дни лишь на два часа дольше. По его словам, в такое случае организм получит необходимый отдых и ему не нужно будет перестраиваться.
Врач утверждает, что в течение рабочих дней можно накопить дефицит сна и выспаться в выходные дни. Однако, говорит эксперт ,погулявший в пятницу допоздна человек просыпается в субботу в двенадцать часов дня. В связи с этим у него не будет желания рано отходить ко сну в ночь с субботы на воскресенье, поэтому он снова встает в двенадцать часов дня.
Вечером, утверждает врач, ситуация повторяется, вследствие этого в понедельник просыпаться будет сложно. Им также заявлено о существовании термина "воскресная бессонница".
Специалист советует не спать в выходные дни долго. Он заявил, что спать нужно в выходные дни лишь на два часа дольше. По его словам, в такое случае организм получит необходимый отдых и ему не нужно будет перестраиваться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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