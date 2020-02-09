Врач утверждает, что в течение рабочих дней можно накопить дефицит сна и выспаться в выходные дни. Однако, говорит эксперт ,погулявший в пятницу допоздна человек просыпается в субботу в двенадцать часов дня. В связи с этим у него не будет желания рано отходить ко сну в ночь с субботы на воскресенье, поэтому он снова встает в двенадцать часов дня.Вечером, утверждает врач, ситуация повторяется, вследствие этого в понедельник просыпаться будет сложно. Им также заявлено о существовании термина "воскресная бессонница".Специалист советует не спать в выходные дни долго. Он заявил, что спать нужно в выходные дни лишь на два часа дольше. По его словам, в такое случае организм получит необходимый отдых и ему не нужно будет перестраиваться.