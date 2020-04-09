Такое заявление сделал эксперт Дмитрий Литовкин, работающий в ТАСС.По мнению специалиста,Эксперт напомнил, что сейчас с тем, чтобы возвести Aegis Ashore на территории Польши, есть проблемы, так как США меняет подрядчика, который не выдерживает сроки строительства проекта.