09.04.2020, 08:47
Эксперт рассказал, когда США смогут установить контроль над европейской частью РФ
ИА «Ореанда-Новости». Окончание строительства через год-два американского комплекса противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashor в польском населённом пункте Редзиково даст возможность США "начать контролировать всю европейскую часть РФ". Такое заявление сделал эксперт Дмитрий Литовкин, работающий в ТАСС.
По мнению специалиста, развертывание комплекса в данные сроки даст возможность американцам отслеживать позиции отечественных баллистических ракет в Козельске, Тейково, Татищево.
Эксперт напомнил, что сейчас с тем, чтобы возвести Aegis Ashore на территории Польши, есть проблемы, так как США меняет подрядчика, который не выдерживает сроки строительства проекта.
По мнению специалиста, развертывание комплекса в данные сроки даст возможность американцам отслеживать позиции отечественных баллистических ракет в Козельске, Тейково, Татищево.
Эксперт напомнил, что сейчас с тем, чтобы возвести Aegis Ashore на территории Польши, есть проблемы, так как США меняет подрядчика, который не выдерживает сроки строительства проекта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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