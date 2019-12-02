02.12.2019, 13:21
Эксперт рассказал о том, какие перспективы у развития отношений РФ и НАТО
ИА «Ореанда-Новости» Дмитрием Даниловым, профессором МГИМО МИД, было сказано, что признаков того, что НАТО на саммите в Лондоне сделает шаги, которые направлены на то, чтобы укрепить диалог с РФ, нет.
По словам эксперта, генсек альянса Столтенберг уже заявил о том, что политика, которую проводит НАТО, остаётся прежней. Данилов отметил, что не видит сегодня намёков на то, что НАТО собирается делать шаги в сторону диалога с Россией. Об этом он заявил МИА "Россия сегодня".
Недавно Иенс Столтенберг сказал о том, что на встрече лидеров государств, входящих в НАТО, которая состоится в Лондоне, будет рассматриваться вопрос о сложившейся после распада договора по РСМД ситуации. По его словам, поговорят на встрече также на тему координации в отношении России политики.
По словам эксперта, генсек альянса Столтенберг уже заявил о том, что политика, которую проводит НАТО, остаётся прежней. Данилов отметил, что не видит сегодня намёков на то, что НАТО собирается делать шаги в сторону диалога с Россией. Об этом он заявил МИА "Россия сегодня".
Недавно Иенс Столтенберг сказал о том, что на встрече лидеров государств, входящих в НАТО, которая состоится в Лондоне, будет рассматриваться вопрос о сложившейся после распада договора по РСМД ситуации. По его словам, поговорят на встрече также на тему координации в отношении России политики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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