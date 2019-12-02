По словам эксперта, генсек альянса Столтенберг уже заявил о том, что политика, которую проводит НАТО, остаётся прежней. Данилов отметил, что не видит сегодня намёков на то, что НАТО собирается делать шаги в сторону диалога с Россией. Об этом он заявил МИА "Россия сегодня".Недавно Иенс Столтенберг сказал о том, что на встрече лидеров государств, входящих в НАТО, которая состоится в Лондоне, будет рассматриваться вопрос о сложившейся после распада договора по РСМД ситуации. По его словам, поговорят на встрече также на тему координации в отношении России политики.