19.03.2020, 09:14
Эксперт рассказал, возможно ли появление в ближайшее время теста на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Михаил Гельфанд, являющийся членом Academia Europaea, в разговоре с журналистом РИА Новости заявил, что в ближайшем будущем домашний тест по выявлению коронавируса не появится.
По словам специалиста, проблема лежит в сложности тест-системы, не позволяющей дома проводить анализ. Он указал на то, есть возможность создать упрощенную версию, но данный тест будет очень дорого стоить.
По его словам, сегодня не существует миниатюрных автоматизированных лабораторий.
Эксперт добавил, что в настоящее время для пробы берётся мазок из носа, но нередко для человека, заразившегося коронавирусом, данный тест бывает неэффективен, так как вирус, скорее всего, уже находится в лёгких.
По словам специалиста, проблема лежит в сложности тест-системы, не позволяющей дома проводить анализ. Он указал на то, есть возможность создать упрощенную версию, но данный тест будет очень дорого стоить.
По его словам, сегодня не существует миниатюрных автоматизированных лабораторий.
Эксперт добавил, что в настоящее время для пробы берётся мазок из носа, но нередко для человека, заразившегося коронавирусом, данный тест бывает неэффективен, так как вирус, скорее всего, уже находится в лёгких.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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