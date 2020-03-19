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По словам специалиста, проблема лежит в сложности тест-системы, не позволяющей дома проводить анализ.По его словам, сегодня не существует миниатюрных автоматизированных лабораторий.Эксперт добавил, что в настоящее время для пробы берётся мазок из носа, но нередко для человека, заразившегося коронавирусом, данный тест бывает неэффективен, так как вирус, скорее всего, уже находится в лёгких.