ИА «Ореанда-Новости» По мнению представителя Международной организации виноградарства и виноделия Регины Вандерлинде, на мировом рынке у РФ большой потенциал оказаться среди крупных производителей вина. 

Эксперт назвала Россию очень большой и важной страной в сфере виноделия. По её словам, РФ входит в топ-стран, которые импортируют вино. Она заявляет, что по потреблению вина Россия находится на седьмом месте в мире. Поэтому, по словам Вандерлинде, у России есть большие возможности стать винодельческой страной. 

Также эксперт отметила, что России необходимо развивать автохтонные сорта винограда, потому что они представляют будущее виноделия. Она добавляет, что у России есть все необходимые возможности, чтобы развивать отрасль виноделия и виноградарства. 

Также Вандерлинде похвалила некоторые российские вина.