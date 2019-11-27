Эксперт назвала Россию очень большой и важной страной в сфере виноделия. По её словам, РФ входит в топ-стран, которые импортируют вино. Она заявляет, что по потреблению вина Россия находится на седьмом месте в мире. Поэтому, по словам Вандерлинде, у России есть большие возможности стать винодельческой страной.Также эксперт отметила, что России необходимо развивать автохтонные сорта винограда, потому что они представляют будущее виноделия. Она добавляет, что у России есть все необходимые возможности, чтобы развивать отрасль виноделия и виноградарства.Также Вандерлинде похвалила некоторые российские вина.