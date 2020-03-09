09.03.2020, 10:33
Эксперт считает, что доллар будет стоить 85 рублей при закреплении цены на нефть около $30
ИА «Ореанда-Новости». Эксперт Андрей Верников рассказал РИА Новости о том, что обвал котировок нефти ничего хорошего курсу рубля не сулит - американская валюта поднимется до восьмидесяти пяти рублей в случая закрепления цены на нефть марки Brent в районе тридцати долларов за баррель.
По мнению Верникова, ситуация для рубля печальная, потому что если нефть будет в течение нескольких недель стоить тридцать долларов за баррель, это приведёт к курсу 80-85 рублей за доллар.
Верников утверждает, что отечественные генералы сектора сырья пытаются бороться с американскими сланцевыми добытчиками. Также он указал на то, что это противостояние простым не будет.
По мнению Верникова, ситуация для рубля печальная, потому что если нефть будет в течение нескольких недель стоить тридцать долларов за баррель, это приведёт к курсу 80-85 рублей за доллар.
Верников утверждает, что отечественные генералы сектора сырья пытаются бороться с американскими сланцевыми добытчиками. Также он указал на то, что это противостояние простым не будет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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