ИА «Ореанда-Новости». Эксперт Андрей Верников рассказал РИА Новости о том, что обвал котировок нефти ничего хорошего курсу рубля не сулит - американская валюта поднимется до восьмидесяти пяти рублей в случая закрепления цены на нефть марки Brent в районе тридцати долларов за баррель. 

По мнению Верникова, ситуация для рубля печальная, потому что если нефть будет в течение нескольких недель стоить тридцать долларов за баррель, это приведёт к курсу 80-85 рублей за доллар. 

Верников утверждает, что отечественные генералы сектора сырья пытаются бороться с американскими сланцевыми добытчиками. Также он указал на то, что это противостояние простым не будет.