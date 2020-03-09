По мнению Верникова, ситуация для рубля печальная, потому что если нефть будет в течение нескольких недель стоить тридцать долларов за баррель, это приведёт к курсу 80-85 рублей за доллар.Верников утверждает, что отечественные генералы сектора сырья пытаются бороться с американскими сланцевыми добытчиками. Также он указал на то, что это противостояние простым не будет.