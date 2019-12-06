По словам эксперта, американцы создают взамен ядерной триады несколько систем: наземную, морскую, воздушную. Он заявил, что в России делается большое разнообразие, и от этого страдает качество. По мнению Арбатова, американцы делают лучше. Этими словами эксперт отреагировал на вопрос о том, нужно ли поддерживать боеспособность железнодорожного ракетного комплекса под названием "Баргузин".В сентября Арбатовым на вопрос о сценариях начала ядерного противостояния, которые наиболее вероятны, было заявлено, что ядерная война может начаться между США и Россией, если произойдёт обострение локального конфликта или случится реакция на ложную тревогу.Он также сказал о том, что РФ находится в пределах досягаемости ядерного оружия всех остальных государств, им обладающим.