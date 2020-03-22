ИА «Ореанда-Новости» . По мнению российского политолога и научного специалиста из Центра евроатлантической безопасности Сергея Маркедонова, главной трудностью для будущего главы Республики Абхазия станет противодействие криминалу и наведение на территории правопорядка.

Эксперт отметил, что после выборов абхазским политикам и президенту необходимо будет объединить все усилия для эффективной борьбы с организованной преступностью.

«В Абхазии не обойтись без объединения усилий для преодоления нигилизма в политике, электорального раскола и застойной власти. Власть должна присутствовать на данной территории не только формально, на бумагах, но и фактически», - отметил политолог.

Сергей Маркедонов также сказал, что правление предыдущего президента Рауля Хаджимбы оказало негативное влияние на республику, поскольку его власть была «настолько слабой, что не смогла устоять от одного нападения на администрацию».