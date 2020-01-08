О возможном срыве саммита рассказал Алексей Чеснаков, возглавляющий Центр политической конъюнктуры.Накануне министром иностранные дел Украины Вадимом Пристайко было сказано, что Украине стоит заняться поиском альтернативы минским переговорах, если в этом году на территории Донбасса, которая не находится под контролем украинских властей, не состоятся местные выборы или случится затягивание процессов разведения сил.Чеснаков заявил о невозможности проведения в 2020 году на территориях ЛНР и ДНР выборов. По его словам, для этого просто нет юридических и политических оснований.Чеснаковым также сказано, что властям Украины нужно не заниматься поисками альтернативы Минску, а выполнять договорённости, который были достигнуты 9 декабря в ходе предыдущего саммита.