В Великобритании вскоре пройдут внеочередные парламентские выборы. Борис Джонсон, занимающий пост премьер-министра Великобритании, надеется, что выборы помогут ему добиться того, что парламент одобрит соглашение с Евросоюзом по Brexit.Эксперт Дмитрий Куликов заявил, что будет минимальным прямое влияние на торговлю с Великобританией, поскольку, если говорить об объеме двусторонней торговли, то он составляет всего лишь 14 миллиардов долларов. По словам эксперта, это всего лишь 2 процента российского внешнего товарооборота.По мнению эксперта Ирины Комаровой, рассказавшей о перспективах торгово-экономических отношений России и Великобритании, лучшим вариантом является предсказуемость заявленного британским премьер-министром политического курса. По её мнению, итоги выборов будут в пользу британского премьера.