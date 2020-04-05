ИА «Ореанда-Новости». Американские специалисты предупредили о возможном глобальном продовольственном кризисе. Согласно отчёту Международного центра сотрудничества при Нью-Йорском университете, продовольственная система во всём мире переживает беспрецедентное потрясение из-за пандемии. Под наибольший риск попали рис и пшеница.

Исследователи отмечают, что на ситуацию влияют панические настроения, которые распространились среди населения. Кроме того, они фиксируют падение спроса на некоторые товары из-за изоляционных мер.

В исследовании также уточнили, что резкий рост цен на продукты первой необходимости грозит таким странам, как Германия, Австралия, Нигерия и Афганистан. Повышение цен может привести к социальным протестам, что уже началось в ряде стран Африки и Афганистане.