01.11.2018, 11:57
Эксперты назвали самые «аварийные» имена автомобилистов в России
ИА «Ореанда-Новости». Чтобы составить «чёрный список» мужских и женских имен, специалистам пришлось изучить около 180 тысяч страховых случаев при дорожных авариях.
Эксперты из Института риска «АльфаСтрахование» проделали большую работу: они изучили тысячи страховых случаев при ДТП с одной единственной целью – определить самые «аварийные» российские имена. Выяснилось, что чаще всего в сводках ГИБДД и отчетах страховщиков фигурируют автомобилисты, носящие одно из самых распространенных мужских имен – Александр. Согласно данным статистики, доля ДТП с Александрами за рулем составляет 8,77 процентных пункта – это почти каждая двенадцатая зарегистрированная авария. Второй результат принадлежит красивому мужскому имени с римскими корнями «Сергей» (7,65%), а замыкают первую «пятерку» имена Алексей, Владимир и Андрей – чуть более четырех процентов.
Дополняют ТОП-10 самых «аварийно-опасных» мужских имен Дмитрий (4,16%), Евгений (3,16%), Николай (2,79%), Михаил (2,22%) и Юрий (2,03%).
Среди автоледи, попавших в неприятные дорожные инциденты в анализируемый период, лидируют автомобилистки с именем Елена (без малого 8% от всех ДТП с представительницами прекрасного пола). Чуть реже в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции попадали Ольги и Татьяны – 6,26 и 5,95 процентных пункта соответственно. Отметку в пять процентов также перешагнули Натальи и Ирины. Попавшие в женскую «десятку» Юли, Светы, Кати и Ани могут похвастаться «аварийностью», не превышающей четырёх процентов. Ещё реже в аварии попадают машины, которыми управляют Анастасии (чуть более 3%).
Расстановку сил в обоих рейтингах эксперты объясняют актуальной для современной России тенденцией: большинство аварий на дорогах в нашей стране происходит по вине автомобилистов, чей возраст попадает в диапазон от 26 до 34 лет. Как правило, у каждого поколения были, есть и будут свои модные имена. И поколение россиян в возрасте от 25 до 40 лет не стало исключением. Популярные в то время имена как раз и сформировали ТОП-5 рейтинга.
Эксперты из Института риска «АльфаСтрахование» проделали большую работу: они изучили тысячи страховых случаев при ДТП с одной единственной целью – определить самые «аварийные» российские имена. Выяснилось, что чаще всего в сводках ГИБДД и отчетах страховщиков фигурируют автомобилисты, носящие одно из самых распространенных мужских имен – Александр. Согласно данным статистики, доля ДТП с Александрами за рулем составляет 8,77 процентных пункта – это почти каждая двенадцатая зарегистрированная авария. Второй результат принадлежит красивому мужскому имени с римскими корнями «Сергей» (7,65%), а замыкают первую «пятерку» имена Алексей, Владимир и Андрей – чуть более четырех процентов.
Дополняют ТОП-10 самых «аварийно-опасных» мужских имен Дмитрий (4,16%), Евгений (3,16%), Николай (2,79%), Михаил (2,22%) и Юрий (2,03%).
Среди автоледи, попавших в неприятные дорожные инциденты в анализируемый период, лидируют автомобилистки с именем Елена (без малого 8% от всех ДТП с представительницами прекрасного пола). Чуть реже в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции попадали Ольги и Татьяны – 6,26 и 5,95 процентных пункта соответственно. Отметку в пять процентов также перешагнули Натальи и Ирины. Попавшие в женскую «десятку» Юли, Светы, Кати и Ани могут похвастаться «аварийностью», не превышающей четырёх процентов. Ещё реже в аварии попадают машины, которыми управляют Анастасии (чуть более 3%).
Расстановку сил в обоих рейтингах эксперты объясняют актуальной для современной России тенденцией: большинство аварий на дорогах в нашей стране происходит по вине автомобилистов, чей возраст попадает в диапазон от 26 до 34 лет. Как правило, у каждого поколения были, есть и будут свои модные имена. И поколение россиян в возрасте от 25 до 40 лет не стало исключением. Популярные в то время имена как раз и сформировали ТОП-5 рейтинга.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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