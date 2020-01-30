ИА «Ореанда-Новости». Эксперты высказались о «сделке века», которую планируют в США.

Эксперты обсудили «сделку века» в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня». Специалисты считают, что Штаты поспешили с инициативой решения палестинской проблемы.

Из-за спешки принятое решение оказалось неверным. США необходимо было посоветоваться со странами, у которых уже есть опыт в мирном урегулировании проблемы, в том числе и с Россией.

На данный момент «сделка века» выглядит односторонним и жёстким документом. Президент США Дональд Трамп мог бы преподнести изменения более гибко и объяснить населению, что речь идёт о промежуточном процессе.



