07.02.2020, 11:43
Эксперт поделилась информацией о полезности и вреде семечек
ИА «Ореанда-Новости». Тамара Прунцева, работающая врачом-диетологом, рассказала радио Sputnik, что в сушеных семечках есть витамин E, который защищает клетки организма. Однако ею также сказано, что, если употреблять семечки в большом количестве, это может нанести вред.
Врач заявляет, что витамином E улучшается состояние волос, ногтей и кожи. Помимо этого, говорит медик, в семечках есть медь, а это значит, что они полезны для костной ткани.
Также стоит помнить о том, что в семечках много калорий. В жареных семечках семьсот килокалорий. Поэтому людям, имеющим избыточный вес, необходимо употреблять семечки в небольшом количестве, разъясняет врач.
Также Прунцева говорит, что нельзя употреблять семечки при болезни Вильсона-Коновалова и при остром панкреатите.
Врач заявляет, что витамином E улучшается состояние волос, ногтей и кожи. Помимо этого, говорит медик, в семечках есть медь, а это значит, что они полезны для костной ткани.
Также стоит помнить о том, что в семечках много калорий. В жареных семечках семьсот килокалорий. Поэтому людям, имеющим избыточный вес, необходимо употреблять семечки в небольшом количестве, разъясняет врач.
Также Прунцева говорит, что нельзя употреблять семечки при болезни Вильсона-Коновалова и при остром панкреатите.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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