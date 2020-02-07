Однако ею также сказано, что, если употреблять семечки в большом количестве, это может нанести вред.Врач заявляет, что витамином E улучшается состояние волос, ногтей и кожи. Помимо этого, говорит медик, в семечках есть медь, а это значит, что они полезны для костной ткани.Также Прунцева говорит, что нельзя употреблять семечки при болезни Вильсона-Коновалова и при остром панкреатите.