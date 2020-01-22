ИА «Ореанда-Новости». Самостоятельные туристы, которых опросил турсервис, рассказали о том, какие государства они желают посетить в этом году, заявляет OneTwoTrip. 

Экспертами компании были опрошены более тысячи пользователей из России, которым предложили выбрать из списка страну или желаемое направление. Выяснилось, что у россиян вызывает самый большой интерес Грузия. Эту страну хотели бы посетить 7,6 % процента из числа респондентов. 

На втором месте оказалась РФ. Ее назвали 5,8 процента отвечавших. Далее идет Япония. О своем желании ее посетить сказали 4,7 процента респондентов. 

Также участвовавшие в опросе назвали Таиланд и Испанию.  