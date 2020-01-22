22.01.2020, 07:39
Эксперты поделились информацией о том, в какие страны хотели бы приехать туристы из России
ИА «Ореанда-Новости». Самостоятельные туристы, которых опросил турсервис, рассказали о том, какие государства они желают посетить в этом году, заявляет OneTwoTrip.
Экспертами компании были опрошены более тысячи пользователей из России, которым предложили выбрать из списка страну или желаемое направление. Выяснилось, что у россиян вызывает самый большой интерес Грузия. Эту страну хотели бы посетить 7,6 % процента из числа респондентов.
На втором месте оказалась РФ. Ее назвали 5,8 процента отвечавших. Далее идет Япония. О своем желании ее посетить сказали 4,7 процента респондентов.
Также участвовавшие в опросе назвали Таиланд и Испанию.
Экспертами компании были опрошены более тысячи пользователей из России, которым предложили выбрать из списка страну или желаемое направление. Выяснилось, что у россиян вызывает самый большой интерес Грузия. Эту страну хотели бы посетить 7,6 % процента из числа респондентов.
На втором месте оказалась РФ. Ее назвали 5,8 процента отвечавших. Далее идет Япония. О своем желании ее посетить сказали 4,7 процента респондентов.
Также участвовавшие в опросе назвали Таиланд и Испанию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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