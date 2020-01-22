Экспертами компании были опрошены более тысячи пользователей из России, которым предложили выбрать из списка страну или желаемое направление. Выяснилось, что у россиян вызывает самый большой интерес Грузия. Эту страну хотели бы посетить 7,6 % процента из числа респондентов.Также участвовавшие в опросе назвали Таиланд и Испанию.