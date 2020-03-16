16.03.2020, 07:44
Эксперты предсказали ослабление эпидемии коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Новые волны распространения эпидемии COVID-19 могут затронуть большее число людей, однако при этом они станут слабее, написано в публикации издания "Известия", которое ссылается на мнение специалистов.
Эксперты заявили, что с коронавирусом нового типа происходят постоянные мутации и, делая прогноз на основе данных о предыдущих эпидемиях 2012 и 2002 годов, они предполагают, что патоген должен со временем ослабнуть. По мнению специалистов, для коронавирусов, которые передаются человеку от животных, присуща потеря агрессивных свойств.
По мнению специалистов, сегодня в первую очередь нужно обеспечить изоляцию всех потенциальных носителей и осуществить ввод массового тестирования на новый патоген.
Эксперты заявили, что с коронавирусом нового типа происходят постоянные мутации и, делая прогноз на основе данных о предыдущих эпидемиях 2012 и 2002 годов, они предполагают, что патоген должен со временем ослабнуть. По мнению специалистов, для коронавирусов, которые передаются человеку от животных, присуща потеря агрессивных свойств.
По мнению специалистов, сегодня в первую очередь нужно обеспечить изоляцию всех потенциальных носителей и осуществить ввод массового тестирования на новый патоген.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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